Tallipomolta vahva viesti Räikkösestä: ”Kimi ajaa niin kauan kuin haluaa”

Kimi Räikkösen asema Alfa Romeon F1-tallissa on edelleen vahva.

Alfa Romeo Racing ilmoitti keskiviikkona, että tallin uudeksi yhteistyökumppaniksi ja myös nimisponsoriksi tulee puolalainen öljyteollisuuskonserni PKN Orlen.

Tallin virallinen nimi on tällä kaudella Alfa Romeo Racing Orlen.

PKN Orlen on edelleen puolalaiskuljettaja Robert Kubican suuri tukija. Kubicasta tuli Alfa Romeon uusi varakuljettaja. Hänelle on tarjolla paljon simulaattoritöitä.

Puolassa toivotaan jo, että 35-vuotias Kubica voisi palata Alfa Romeon ratissa GP-kuljettajaksi viimeistään kaudella 2021.

Se voisi olla PKN Orlenin sponsorointirahojen avulla vielä mahdollista, vaikka Kubica epäonnistui viime kaudella selkeästi Williamsin kisakuljettajana. Williamsille puolalaiskonserni toi kymmenisen miljoonaa euroa.

Tänä vuonna Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi jatkavat Alfa Romeon kisakuljettajina.

Tallipäällikkö Frederic Vasseur antaa ymmärtää, että halutessaan Räikkönen saa vielä Alfa Romeolta uuden sopimuksen.

– Kimi ajaa niin kauan kuin haluaa, Vasseur sanoi Blick-lehdelle.

Sveitsiläislehti kysyi Vasseurilta, ketkä kuljettajat hän haluaisi talliinsa.

– Mitä hyötyä siitä on, jos sanoisin teille nyt kaksi parasta kuljettajaa? Meidän tallissamme he olisivat luultavasti jo kolmen kisan jälkeen niin turhautuneita, että he luultavasti lopettaisivat.

– Tavoitteenamme 2020 on kuudes tai seitsemäs sija valmistajien sarjassa. Tarvitsemme sellaiset kuljettajat, jotka kulkevat tätä tietä hyvin yhdessä.

Viime kaudella Alfa Romeo sijoittui autonvalmistajien MM-sarjassa kahdeksanneksi. Taakse jäivät Haas ja Williams.