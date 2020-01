Valtteri Bottas ei jättänyt tavoitettaan epäselväksi – väläytti silti yllättävää mahdollisuutta: ”Siitä pitää tehdä itsestään selvää”

Valtteri Bottas on jälleen tilanteessa, jossa hän joutuu taistelemaan uudesta sopimuksesta.

Viime kaudella uransa parhaan F1-kauden ajanut Valtteri Bottas on jälleen tutussa, ankeassa tilanteessa. Uusi kausi alkaa, eikä hänellä on työturvaa tätä kautta pidemmälle. Jatkosopimus on jälleen taisteltava radalla uudelleen.

30-vuotiaan Bottaksen vyöllä on Mercedes-ajaltaan kolme valmistajien mestaruutta sekä kaikkiaan seitsemän osakilpailuvoittoa. Hän ei ole vielä pystynyt haastamaan koko kauden mitalla Lewis Hamiltonia maailmanmestaruudesta, ja sen vuoksi Bottaksen työturvallisuus on joka vuosi vaakalaudalla.

Bottas kertoi Autosportille, että uuden sopimuksen varmistaminen on tärkeä tavoite.

– Se on tavoitteeni ehdottomasti. Nautin tämän tallin riveissä ajamisesta, joten totta kai haluan uuden sopimuksen, Bottas sanoi.

– Tietenkin päätavoitteeni on tehdä siitä itsestään selvyys. Toivottavasti saan sopimukseen useamman kuin yhden kauden.

Samalla Bottas kuitenkin väläytti yllättäen mahdollisuutta katsoa itsekin muita vaihtoehtoja.

– Tilanne on myös minun näkökulmastani kiinnostava, koska sopimukseni päättyy. Odotan innolla sitäkin, että näen, jos jotain muuta olisi tarjolla. Se nähdään ensi vuonna, eikä koskaan tiedä, mitä puolen vuoden kuluttua tapahtuu. Se on mielenkiintoista.

Viime kaudella Bottas joutui pitkään jännittämään, menettäkö hän tallipaikkansa Esteban Oconille. Ensi kausi on viimeinen F1-sarjassa ennen merkittäviä sääntömuutoksia. Se voi myös tuoda muutoksia sarjan kärkitalleihin ainakin lyhyellä aikavälillä. Se voi myös tehdä mahdolliset vaihtoaikeet kuviteltua houkuttelevammaksi Bottakselle.