Muistatko? Kimi Räikkösen erikoinen käytös Shanghaissa nousi kansainväliseksi uutiseksi keväällä – video levisi netissä

F1-fanin kuvaama video Kimi Räikkösestä Kiinan F1-kisan jälkeen nousi puheenaiheeksi keväällä.

Kimi Räikkönen lähti Kiinan F1-kilpailuun 13. lähtöruudusta, mutta onnistui ohituksillaan parantamaan loppusijoitustaan neljä sijaa.

Veteraanikuljettaja Räikkönen on kauden 2019 kisoissa ajanut toistaiseksi sijat 8, 7 ja 9. Hän on kerännyt yhteensä 12 pistettä, joiden ansiosta hän on MM-sarjassa seitsemäntenä, edellään vain huipputallien Mercedeksen, Ferrarin ja Red Bullin kuskit.

Räikkönen on Kiinassa supersuosittu, joten valtava fanilauma kuvasi hänen jokaisen julkisen liikkeensä. Kun Räikkönen lähti hotelliltaan kisan jälkeen, videolle taltioitui erikoinen hetki.

Videolla näkyy, kuinka huterasti kävellyt F1-tähti kantoi toisessa kädessään pulloa ja toisessa lasia. Matkalla autolle lasi lipesi Räikkösen otteesta ja putosi maahan. Räikkönen jäi hetkeksi hölmistyneenä katsomaan kättään, kunnes hänen seurassaan ollut suomalaismies halaa häntä ja sanoo:

– Oli v***n siistii nähä ukkoo. Hei, hyvää matkaa.

Hyvästien jälkeen Räikkönen kapusi häntä odottaneen auton etupenkille, vaikka muu seurue yritti saada häntä istumaan taakse.

”Jäämies” Räikkösen kiinalaisfanit lähtivät innokkaasti jakamaan videota, joka lähti kiertämään sosiaalisessa mediassa ja nousi uutiseksi kansainvälisessä mediassa.

Brasilian suurin tv-kanava Globo kirjoitti verkkosivuillaan, kuinka vuoden 2007 maailmanmestari Räikkönen tunnetaan juopottelustaan. Globo muistutti, kuinka Räikkönen viime talvena nousi otsikoihin riehakkaalla esiintymisellään Kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintogaalassa.

Venäläinen suuri urheiluverkkosivusto Sport.ru kirjoitti ”vaikuttaneen siltä”, että Räikkönen oli humalassa Shanghain kisan jälkeen. Samaa pohti myös puolalainen Sport Onet. Virolainen Delfi.ee puolestaan otsikoi juttunsa ”Kimi Räikkönen jäi purjuspäi kaamera ette”.

Purjuspäi tarkoittaa suomeksi juovuspäissään.

Räikkönen kuvattiin Shanghaista lähtiessään myös lentokentällä, jossa häntä hyvästelivät innokkaat naispuoliset fanit.