Lewis Hamilton otti kunniaa Valtteri Bottaksen parhaasta F1-kaudesta – britti paheksui salaisuuksiensa vuotamista tallikaverilleen

Lewis Hamiltonin mielestä ero Valtteri Bottakseen olisi ollut tänä vuonna selvempi, jos suomalaiskuskin kisainsinööri ei olisi vaihtunut.

Lewis Hamiltonin auton suorituskyvystä vastannut insinööri Riccardo Musconi siirtyi ennen kauden alkua Valtteri Bottaksen uudeksi kisainsinööriksi Tony Rossin paikalle.

Hamilton ei pitänyt siitä, että Bottas sai Musconin avulla selville Mercedeksen brittikuljettajan menestyksen salaisuuksia ja ajotekniikkaan liittyviä asioita.

– Hän on hyvin lahjakas insinööri ja haluaa luonnollisesti yhä kehittyä. Kun hän sitten siirtyy toiselle puolelle, ilman muuta hän sanoo, että ”Valtteri, miksi et tekisi näitä asioita, Lewis tekee näin, joten miksi sinäkin et tekisi?”, Hamilton sanoi GPFans-sivuston mukaan.

– Se on tänä vuonna tehnyt tästä haastavampaa, koska olen joutunut ajattelemaan, että ok, miten käännän tämän? Miten muutan joitakin pieniä asioita, koska he tekevät nyt samoin? Uuden ässän löytäminen on aina vaikeaa.

Bottas on myöntänyt hyötyneensä tänä vuonna siitä, että Musconi toi mukanaan lisätietoja Hamiltonin ajamisesta ja työskentelytavoista.

– ”Ricci” tietää hyvin paljon yksityiskohtia hänen ajotekniikastaan ja autonsäätämistavoistaan. Siitä varmasti tuli minulle erinomainen tilaisuus saada vieläkin enemmän tietoa kuin normaalisti saan kokouksissa ja datan kautta, Bottas sanoi.

Bottas hävisi mestaruustaistelun Hamiltonille 87 pisteellä, mutta ajoi tähän asti parhaan F1-kautensa. Nastolalainen saavutti ensimmäisen kerran kakkossijan MM-sarjassa, neljä voittoa, viisi paalupaikkaa ja enemmän pisteitä kuin millään aiemmalla kaudellaan.

Bottas voitti Melbournessa, Bakussa, Suzukassa ja Austinissa. Hän pääsi kuitenkin vain kuudessa osakilpailussa maaliin ennen Hamiltonia, joka pääsi juhlimaan jo kuudetta maailmanmestaruuttaan.