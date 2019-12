Keväällä kuollut Niki Lauda oli Lewis Hamiltonille tärkeä tukipilari – näin legenda mullisti yhdellä tempulla koko F1-sarjan

Ilman Niki Laudaa Lewis Hamilton ei olisi koskaan siirtynyt Mercedeksen riveihin.

Niki Laudan poismeno viime toukokuussa pysäytti koko F1-maailman. Rakastettu kolminkertainen maailmanmestari menehtyi 70-vuotiaana. Hän työskenteli elämänsä viimeiset vuodet Mercedeksen F1-tallin johtotehtävissä ja neuvonantajana.

Lauda oli tallissa erityisen tärkeä Lewis Hamiltonille. Kuusinkertainen maailmanmestari muisteli lämmöllä itävaltalaislegendaa Autosportin haastattelussa.

– Minun on ikävä häntä ja niitä viestejä, joita hän minulle lähetti. Kaipaan videoiden katselua hänen kanssaan. Minulla on yhä tallella monta keskustelua ja palaan lukemaan niitä silloin tällöin, Hamilton kertoi.

Lauda oli Hamiltonille tärkeä tukipilari ja erityisen tärkeä syy myös sille, että Hamilton päätti vaihtaa McLarenin leiristä Mersulle.

Moni ei enää muista, mutta F1-sarjassa oli joitain vuosia sitten aika, jolloin Mercedes ei voittanut liki kaikkia kilpailuja ja mestaruuksia. Ennen kautta 2014 Mercedes oli yksi talli muiden joukossa sen jälkeen, kun saksalaisyhtiö palasi sarjaan ostamalla Brawn GP:n kauden 2009 päätyttyä.

Lewis Hamilton on dominoinut F1-sarjaa Mercedesille siirtymisensä jälkeen.

Yksi käänteentekevä hetki tallille oli juuri Hamiltonin värvääminen kaudeksi 2013. Vielä tuolloin Sebastian Vettel ajoi Red Bullilla ylivoimaiseen mestaruuteen, mutta Hamilton ja Nico Rosberg näyttivät iskukykynsä.

– Ilman hänen tukeaan en todennäköisesti koskaan olisi tullut tähän talliin. Ilman hänen tukeaan en enää olisi tässä tallissa. En usko, että ilman Laudan tukea tämä talli olisi menestynyt näin hyvin, Hamilton painotti.

Laudan neuvottelutaidot ja periksiantamattomuus Hamiltonin värväämiseksi tuottivat lopulta huiman tuloksen. Kaudesta 2014 eteenpäin sarja on ollut Hamiltonin ja Mercedesin ylivoimaa. Talli on voittanut merkkimestaruuden joka vuosi ja Mercedeksen kuljettaja aina maailmanmestaruuden. Viidesti se on ollut Hamilton ja kerran Rosberg. On perusteltua pohtia, olisiko Mercedes ollut ylivoimainen viime vuodet jos joku toinen kuljettaja kuin Hamilton olisi ajanut Rosbergin ja Valtteri Bottaksen tallitoverina?

Hamilton kertoi, että läpi menestysvuosien Lauda toimi tärkeänä väylänä suurkonsernin johdon ja urheilupuolen välillä.

– Lauda puhui johtokunnan kanssa, painosti heitä ja antoi kovaa kuittia. Siinä hän oli parhaimmillaan, mutta hän oli myös minulle erittäin suora ja rehellinen. Hän oli silta kaikkien välillä. (Tallipäällikkö) Toto (Wolff) on kilpa-ajaja ja johtokunnassa ei ollut kilpa-ajajia. Oli tärkeää, että joukossa oli yksi todellinen mestari joka ymmärsi, miten vaikeaa on takoa tuloksia viikonlopusta toiseen ja millaista on tehdä virhe... tässä suhteessa hän oli todella suuri tukipilari minulle. Kaipaan häntä valtavasti.

Kausi 2020 saattaa jäädä Hamiltonin viimeiseksi Mercedeksellä. Britin on kerrottu käyneen keskusteluja Ferrarin kanssa. Sekä Hamiltonin että Wolffin sopimukset päättyvät ensi kauden jälkeen.