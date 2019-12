Lewis Hamilton toivoo näkevänsä F1-sarjan huipulla naiskuljettajan – ”Eikö se olisikin erikoislaatuista?”

Lewis Hamilton toivoo, että moottoriurheilun kuninkuusluokan huipulla nähtäisiin tulevaisuudessa myös naisedustusta.

F1-sarjan kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton toivoo moottoriurheilun kuninkuusluokan kehittyvän entistä monimuotoisempaan suuntaan tulevaisuudessa.

Tallinsa Mercedeksen Twitter-tilillä julkaistussa videossa 34-vuotias brittitähti muistelee jo kahdeksan vuotta kestänyttä huippumenestyksekästä aikaansa saksalaistallin pilttuussa. Samassa yhteydessä uransa varrella vahvasti kantaaottavaksi julkisuuden hahmoksi kehittynyt Hamilton pohdiskeli F1-sarjan tilannetta tasa-arvon saralla.

– Haluaisin auttaa muuttamaan tätä lajia entistä monimuotoisempaan suuntaan. Haluan kannuustaa talleja olemaan entistä monipuolisempia ja haluan lajista tulevan entistä avoimemman, Hamilton toteaa tulevaisuudentoiveistaan.

Tummaihoinen Hamilton on tottunut olemaan moottoriurheilun maailmassa vähemmistössä, mutta hän kokee, että tilanne on hitaasti muuttumassa parempaan suuntaan.

– FIAn palkintogaalassa törmäsin aasialaiseen perheeseen ja totesin heille, että luulin olevani ainoa ruskeaihoinen henkilö tapahtumassa, koska niin asiat normaalisti ovat. Tuollaisille asioille on hauska naureskella, mutta minun maailmassani tällaiset tilanteet ovat olleet yleisiä läpi elämäni. On hienoa nähdä monimuotoisuuden valtaavan hitaasti tilaa, koska tämä on maailma, joka on avoin kaikille.

Viisi edellisestä kuudesta F1:n maailmanmestaruudesta voittanut Hamilton toivoo myös, että F1-varikoilla nähtäisiin jatkossa myös menestyviä naiskuljettajia.

– Toivon jossain vaiheessa näkeväni nuoren, vahvan naisen murtautuvan läpi ja voittavan kaikki kilpailijansa. Eikö se olisikin erikoislaatuista? Hamilton pohtii myhäillen videolla.

Lella Lombardi on ainoa naiskuljettaja, joka on ajanut pisteille F1-osakilpailussa.

Italialainen Lella Lombardi on yhä ainoa naiskuljettaja, joka on onnistunut ajamaan pisteille F1-osakilpailussa. Lombardi sijoittui vuoden 1975 Espanjan GP:ssä kuudenneksi. Edellisenä naisena F1-sarjassa kilpaili Lombardin maannainen Giovanna Amati vuonna 1992, mutta hän ei onnistunut etenemään aika-ajoista kertaakaan varsinaiseen kilpailuun saakka.

Tänä vuonna Kolumbian 26-vuotiaasta Tatiana Calderonista tuli ensimmäinen nainen, joka on kilpaillut modernissa Formula 2 -sarjassa.