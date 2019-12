Tulokassensaatio George Russell löi F1-tallin pomon ällikällä, vertasi kuskilegendaan – ”On vaikea edes ymmärtää, miten rajua tämä on ollut”

Vain yksi asia onnistui Williamsilla viime kaudella: George Russell.

Takavuosien menestystalli Williams on kolunnut viime vuodet formula 1:n MM-sarjan häntäpäätä. Päättynyt kausi oli todella murheellinen, sillä talli saalisti vain yhden pisteen. Sen otti konkarikuski Robert Kubica.

Kubica ei kuitenkaan ollut kaksinen ilonaihe Williamsin pilttuussa, vaan kuskeista vakuutti tulokasajaja George Russell. 21-vuotias ei päässyt kauden aikana surkealla autolla pisteillä, mutta ajoi kilpailusta toiseen vakuuttavasti ja pesi tallikaverinsa aika-ajoissa. Kilpailuissa ensimmäistä kauttaan ajanut Russell vakuutti myös puolalaiskollegaansa useammin.

– George löi minut ällikällä. Jos ei ole tallin sisällä, niin n vaikea edes ymmärtää, miten rajua tämä on ollut, tallin varatoimitusjohtaja Claire Williams kertoi vaikeasta kaudesta Autosportille.

Koko vuosi alkoi surkeasti, sillä tallin 2019 auton valmistuminen myöhästyi. Kun se oli valmis, oli ajokki hitaampi kuin edellisen kauden auto. Mikään ei tuntunut toimivan, mutta Russellin ajot antoivat uskoa tulevaan.

– Hän on alusta saakka käyttäytynyt esimerkillisesti, koska tämä on ollut hänelle todella koettelevaa auton suorituskyvyn vuoksi.

Williams kehuu, että Russell piti päänsä pystyssä, vaikka hänen kanssaan samaan aikaan F2-sarjassa ajaneet Lando Norris ja Alex Albon pääsivät paljon laadukkaampien menopelien rattiin. Tallipomo on niin vakuuttunut Russellin kyvyistä, että vertasi tätä lajilegendaan.

– Hän on hieman kuin Nigel Mansell. Hän saa autosta kaiken irti. Kyllä, hän saattaa silti jäädä aika-ajoissa sekunnin päähän jatkopaikasta, mutta kierrokset ovat silti todella vakuuttavia. Hän on myös vakuuttanut ymmärryksellään siitä, miten F1-auto toimii ja osaa antaa hyvin palautetta.

Russell on Mercedesin kuljettaja-akatemian tuotteita. Hänellä on sopimus Williamsin kanssa kauden 2021 läpi. Eri asia on, pystyykö talli pitämään kuskista niin kauan kiinni. Jos otteet jatkuvat hyvinä niin ottajia löytyy varmasti.