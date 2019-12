Valtteri Bottas uhkuu itsevarmuutta – uskoo lyövänsä Lewis Hamiltonin ensi kaudella: ”Vain pientä hienosäätöä ja Bottas 2.77”

Valtteri Bottas uskoo, että Lewis Hamiltonin mestaruusputki on ensi kaudella katkaistavissa.

Valtteri Bottaksen alkukauden vahvat otteet saivat monet nimeämään suomalaisen uuden jämäkän habituksen ”Bottas 2.0:ksi”.

Lopulta tallikaveri Lewis Hamilton karkasi jälleen omille teilleen F1-kuljettajien MM-pistetaulukossa, mutta seuraavalle kaudelle Bottas uskoo tarvitsevansa enää vain pientä hienosäätöä, jotta Hamiltonin kolmen kauden mittaisen maailmanmestaruusputken katkaiseminen on toden teolla mahdollista.

– Toki Lewisin voittaminen on aina vaikeaa, mutta tiedän että minulta löytyy tarvittava vauhti ja taidot, joten ei tässä mitään ihmeitä tarvita. Kaikkea on vielä hienosäädettävä, joten puhutaan vaikka Bottas 2.77:stä, Bottas sanoi Autosportille.

Bottaksen Mercedes-ajokin numerona komeilee nimenomaan 77.

Vaikka Hamiltonin haastaminen mestaruustaisteluun jäikin lopulta haaveeksi, oli kausi 2019 Bottaksen uran menestyksekkäin. Hän voitti kauden aikana neljä osakilpailua ja ajoi viidesti paalupaikalle.

– Vuosi on ollut erittäin hyvä, kehitystä on tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Olen oppinut toissa kauden virheiden myötä itsestäni paljon, ja se on auttanut minua olemaan parempi kuski, Bottas, 30, pohdiskeli MM-sarjan toiseen sijaan päättynyttä kauttaan.

Haastajat lähestyvät

Vaikka Mercedes onkin dominoinut F1-kiertuetta viime vuosina mielin määrin, uskoo Bottas, että kauden mittaan väläytelleet Red Bull ja Ferrari tarjoavat ensi kaudella saksalaistallille entistä kovemman haasteen.

Mercedes voitti kauden 2019 ensimmäiset kahdeksan osakilpailua, mutta lopuissa 13:ssa sekä Ferrari että Red Bull onnistuivat valtaamaan korkeimman palkintokorokkeen yhteensä kuusi kertaa.

– Fakta on se, että kilpailu kolmen kärkitallin välillä muuttuu entistä kovemmaksi. Lewisin lisäksi pitää onnistua voittamaan myös kaikki muut, Bottas muistutti.