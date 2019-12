Ferrarin pomolta tiukka linjaus – sulki yhdellä sanalla oven F1-supersiirrolta

Ferrarin johtoporras kertoi tulevaisuuden kuljettajavalinnoista tallin perinteisellä jouluaterialla.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto paljasti käyneensä keskusteluja Fernando Alonson paluusta talliin kaudelle 2021, mutta lopulta peukalot kääntyivät alaspäin.

– Alonso ei enää sovi suunnitelmiimme, Binotto sanoi Motorsportin italiankielisen sivuston mukaan.

Espanjalainen Alonso, 38, ajoi Ferrarilla vuosina 2010–2014. Hänen F1-uransa kohokohdat ovat maailmanmestaruudet Renault’lla 2005 ja 2006.

Vielä tiukemmin Ferrari tyrmäsi Max Verstappenin siirron riveihinsä. Toimitusjohtaja Louis Camillerilta kysyttiin, voiko Ferraria huijauksesta tänä syksynä syyttänyt Verstappen koskaan ajaa tallissa. Camillerin vastaus oli yhden sanan mittainen:

– Ei.

Verstappen laukoi syytöksensä marraskuussa USA:n osakilpailun jälkeen. Häneltä kysyttiin tuolloin, miksi Ferrarin autot olivat tavallista hitaampia Austinin radalla.

– Niin käy, kun ei pysty enää huijaamaan, Verstappen vastasi.

Hollantilaisen Verstappenin sanat herättivät tuolloin valtavasti närää Ferrarin leirissä. Tunteet Maranellossa eivät ole reilussa kuukaudessa ainakaan viilentyneet.

Ferrari myönsi keskustelut Hamiltonin kanssa

Ferrarin linjauksella on suuri vaikutus F1-kuljettajamarkkinoihin. Mikäli Verstappen, 22, aikoo vaihtaa Red Bullilta huipputalliin kaudeksi 2021, hänellä on käytännössä enää yksi vaihtoehto: Mercedes.

Ensi kaudella Ferrarilla jatkaa tämän vuoden kuljettajakaksikko Charles Leclerc ja Sebastian Vettel. Saksalainen Vettel oli kauden 2019 suuri pettymys ja hänen tulevaisuutensa Ferrarilla on uhattuna.

Camilleri myönsi Ferrarin neuvotelleen jo hallitsevan maailmanmestarin Lewis Hamiltonin siirrosta talliin kaudeksi 2021.

– Julkisuudessa on ollut esillä, että Lewis on keskustellut puheenjohtajamme (John Elkann) kanssa. Olemme hyvin otettuja siitä, että juuri hän ja muutkin kuljettajat haluavat liittyä talliimme. Jokainen kuljettaja haluaisi ajaa Ferrarilla, Camilleri ilmoitti The Guardianin mukaan.