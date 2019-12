Entinen tallitoveri laukoi kriittisiä kommentteja Sebastian Vettelistä – antoi samalla neuvon: ”Se olisi hänelle täysin poikkeuksellinen veto”

Ferrarin saksalainen tähtikuski Sebastian Vettel oli yksi F1-kauden 2019 suurimmista pettymyksistä.

Nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel voitti kauden aikana vain yhden F1-osakilpailun ja jäi kuljettajien MM-sarjan viidennelle sijalle.

Vettel menetti Ferrarin ykköskuskin aseman Charles Leclercille, vaikka 22-vuotias monacolainen ajoi vasta ensimmäistä kauttaan Ferrarilla ja toista kauttaan koko F1-sarjassa.

Entinen F1-tähti Mark Webber kertoi brittikanava Channel 4:lle mielipiteensä Red Bull -aikojensa tallitoverinsa Vettelin edesottamuksista.

– Hän ajoi Ferrari-uransa huonoimman kauden ja joutuu tekemään paiskimaan töitä, jotta pystyy oikaisemaan kurssinsa ensi vuonna, Webber sanoi Motorsport Total -sivuston mukaan.

Webber ja Vettel ajoivat samaan aikaan Red Bullilla vuosina 2009–2013. Australialaisella Webberillä oli selvä näkemys Vettelin vahvuuksista ja heikkouksista.

– Hän on voittajatyyppi ja kova taistelija, mutta hänellä on pieni vika: hän on huono kuuntelija, Webber sanoi.

Webber kehotti Vetteliä, 32, oppimaan uusia temppuja vielä vanhalla iällä.

– Hänen kannattaa pyytää neuvoja muilta ihmisiltä, vaikka se olisi hänelle täysin poikkeuksellinen veto, Webber sanoi.