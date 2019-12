Max Verstappenin tallipaikka kaudelle 2021 on varmasti yksi ensi kauden kestopuheenaiheista.

Erittäin vahvan F1-kauden ajanut Max Verstappen sijoittui MM-sarjassa ensi kertaa urallaan kärkikolmikkoon, kun hän oli Mercedeksen Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen jälkeen kolmas.

Ferrarit lyöneen Verstappenin sopimus on katkolla ensi kauden jälkeen. Koko F1-uransa energiajuomajätin talleissa ajanut Verstappen on vasta 22-vuotias mutta vyöllä on jo viisi sesonkia kuninkuusluokassa.

Tulevana maailmanmestarina uransa alusta asti pidetty Verstappen kommentoi viikonloppuna FIA:n palkintogaalassa tulevaisuuttaan melko vähäsanaisesti ja ilmoitti, ettei ole juuri miettinyt tulevaisuuttaan.

– Tiedän toki, että ensi kauden jälkeen on olemassa muita vaihtoehtoja, Verstappen sanoi Autosportin mukaan.

Verstappenin lisäksi katkolla ovat Hamiltonin, Bottaksen ja Sebastian Vettelin sopimukset, joten kärkitiimeissä on mahdollisuus isoihinkin muutoksiin.

Hollantilainen antoi kommenteillaan ainakin pienimuotoista painetta Red Bullille: kilpailukyvyn on oltava kunnossa, kun moottorit pärähtävät keväällä taas käyntiin.

– Tärkeintä on katsoa, mitä kauden alussa tapahtuu.

– Sen jälkeen näemme, miten käy.