Lewis Hamilton otti kantaa F1-uransa jatkoon – ja kertoi Max Verstappenin puhelinsoitoista Mercedekselle

– Tämä on kiinnostavaa aikaa, koska on paljon kuskeja, jotka etsivät paikkoja joka puolelta, Lewis Hamilton sanoi viikonloppuna FIA:n palkintogaalassa Racefansin mukaan .

– Toto (Wolff) saa soittoja joka kuskilta, mukaan lukien häneltä, joka oli juuri tässä lavalla. He soittavat, haluavat jättää tallinsa ja kysyvät, voivatko päästä meille.

– Se on ymmärrettävää, koska kaikki haluavat voittaa ja olla mukana voittavassa jutussa, Hamilton lisäsi.

Vaihtaako Hamilton vielä tallia?

Koko uransa Mercedeksen moottoreilla ajanut ja edelliset seitsemän kautta tallin autolla kilpaillut Hamilton korosti, että hänen on hyvin vaikea nähdä itseään ajamassa toisen tallin autoa.

Huhuissa britin on kuitenkin viime aikoina väitetty pohtivan siirtoa Ferrarille, F1-sirkuksen tarunhohtoisimpaan talliin, jonka edellisestä kuljettajien mestaruudesta on kulunut jo 12 vuotta.

Tallipomo Wolffin lähtöä on pidetty mahdollisena – eikä Hamiltonkaan ole tehnyt vielä päätöstä jatkostaan Mersulla ja autourheilun kuninkuusluokassa.

– Olisiko tämä samanlaista ilman Totoa? En usko. Hänen täytyy tehdä itsensä kannalta oikea päätös. En tiedä itsekään mikä on minulle parasta, kun minun täytyy tehdä päätökseni, ja samalla lailla hänen täytyy tehdä päätös, joka on ensisijaisesti hänelle itselleen, hänen perheelleen ja tulevaisuudelleen hyväksi. Muutos on joskus hyvästä, Hamilton pyöritteli.