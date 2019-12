Kovia huhuja Lewis Hamiltonin siirrosta Ferrarille – Sebastian Vettel vastasi vitsailemalla

Kuusinkertaisella maailmanmestarilla Lewis Hamiltonilla on Mercedeksen kanssa sopimus vielä seuraavasta kaudesta. On kuitenkin täysin mahdollista, että Hamilton ottaa Sebastian Vettelin paikan Ferrarilla kauden 2020 jälkeen.

La Gazzetta dello Sport kirjoitti viime viikonloppuna, että Hamiltonilla ja Ferrarin pääjohtajalla John Elkannilla on tänä vuonna ollut kaksi salaista tapaamista.

– Kaikki mitä teet suljettujen ovien takana ja kenet siellä sitten tapaatkin, niin se on aina yksityistä, Hamilton kommentoi BBC:n mukaan.

– Lewis on loistava, fantastinen kuljettaja. Tieto siitä, että hän olisi saatavilla vuodelle 2021 voi tehdä meidät vain tyytyväisiksi, mutta vielä on liian aikaista tehdä kuljettajapäätöksiä, Binotto sanoi.

Myös Wolff Ferrarille?

Hamilton on antanut ymmärtää, että hän saattaa lähteä Mercedekseltä, jos myös tallipäällikkö Toto Wolff päättää vaihtaa työnantajaa.

Wolff saattaa siirtyä formula ykköset omistavan Liberty Median palkkalistoille F1-sarjan uudeksi toimitusjohtajaksi, mutta muitakin vaihtoehtoja hänellä on.

– Tiedän, että myös Toto katselee vaihtoehtojaan, ja vain hän itse tietää, mikä on parasta hänelle ja perheelleen. Odotan, että näen, mitä hän aikoo tehdä, Hamilton sanoi RaceFans -sivuston mukaan.

– Hän on jo Ferrari-kuljettaja, joten eihän siinä mitään muutosta tulisi. Hän on hyvä asiakas. Hän omistaa enemmän kuin yhden Ferrarin.

– Tietysti. Olemme formula ykkösissä ja haluamme taistella parhaita vastaan. Tänä vuonna vierelläni on ollut Seb, joka on nelinkertainen maailmanmestari, ja olen oppinut häneltä paljon. Sellaisilta mestareilta voi aina oppia erilaisia asioita, joten vastaukseni on tietenkin kyllä, Leclerc sanoi.