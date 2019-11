Valtteri Bottaksella ollut murheita ennen Abu Dhabin F1-kisaa – vastasi väistellen MTV:n kysymykseen avioerosta

Formula 1

Valtteri Bottaksella ollut murheita ennen Abu Dhabin F1-kisaa – vastasi väistellen MTV:n kysymykseen avioerost

https://twitter.com/ValtteriBottas/status/1199999133773369348

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/formula1/art-2000006324546.html

Rangaistus vaikeuttaa kisaa