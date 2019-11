Max Verstappen johtaa, Bottas jää kärjestä, Räikkönen kiinni pisteissä – IS seuraa Brasilian F1-kisaa

Ricciardon etusiipi hajoaa, tanskalainen pyörähtää ulos radalta mutta pystyy sitten jatkamaan kisaa.

LAP 8/71



Ricciardo goes for a move on Magnussen, but spins the Haas round 😱#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/YnlRIkaT3F