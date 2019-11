Formula 1

Vahvistus tuli – Red Bullin F1-talli julkisti ensi kauden kuskinsa, enää yksi tallipaikka jakamatta

F1-kuskit 2020

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi

Ferrari: Sebastian Vettel ja Charles Leclerc

Haas: Romain Grosjean ja Kevin Magnussen

McLaren: Lando Norris ja Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas

Racing Point: Sergio Perez ja Lance Stroll

Red Bull: Max Verstappen ja Alexander Albon

Renault: Daniel Ricciardo ja Esteban Ocon:

Scuderia Alpha Tauri: Daniil Kvjat ja Pierre Gasly

Williams: George Russell