Räikkönen putoamisvaarassa, Bottas kärkitaistossa – IS seuraa USA:n aika-ajoja

Päätapahtumat 22:05 Mersulla viisi paalupaikkaa putkeen Austinissa 22:03 Ferrarilla kuusi paalupaikkaa putkeen Näytä lisää( -3 kpl) Räikkönen putoamisvaarassa Viitisen minuuttia jäljellä 1. osiota. Putoamisvaarassa: 16. Räikkönen, 17. Giovinazzi, 18. Perez, 19. Russell, 20. Kubica. Hamilton kärkeen Kaikilla paitsi Vettelillä ja Magnussenilla kierrosaika nyt ajettuna. 1. Hamilton, 2. Verstappen +0,095, 3. Bottas +0,296 ... 14. Räikkönen +1,935. Sainz kärkeen Kun 13 kuskilla on nopea kierros ajettuna, tulosluettelon kärjessä on McLarenin Carlos Sainz. Räikkönen yhdeksäntenä. Ajoaikaa 1. osiossa kymmenisen minuuttia jäljellä. Toro Rossot Alfoja nopeampia Gasly kakkoseksi ja Kvjat kolmanneksi kun nyt seitsemällä kuskilla on kierrosaika ajettuna. 1. Leclerc, 2. Gasly, 3. Kvjat, 4. Räikkönen, 5. Giovinazzi, 6. Russell, 7. Kubica. Leclerc tästä porukasta odotetusti nopein Leclerc tässä vaiheessa tulosluettelon kärjessä. 2. Räikkönen +0,825, 3. Giovinazzi +1,244. Seitsemän autoa radalla Räikkönen, Giovinazzi, Kvjat, Gasly, Russell, Leclerc ja Kubica tällä hetkellä radalla. Kenelläkään ei ole vielä nopeaa kierrosaikaa. Vartti kellossa. Aika-ajot käynnissä Ensimmäinen osio on alkanut. 18 minuuttia, 15 nopeinta jatkoon. Leclercin auto kunnossa Moottoriongelmasta harjoituksissa kärsinyt Ferrarin Charles Leclerc pääsee aika-ajoihin mukaan. Viitisen minuuttia, niin aika-ajot alkavat. Radan pomppuisuus puheenaiheena Yksi viikonlopun puheenaiheista Texasissa on ollut radan pomppuisuus, mikä on tuonut kuljettajille aiempia vuosia merkittävämpiä haasteita. Puoli tuntia Aika-ajot käynnistyvät puolen tunnin kuluttua eli klo 23 Suomen aikaa. Mersulla viisi paalupaikkaa putkeen Austinissa Tällä radalla on ajettu F1-kisoja vuodesta 2012 lähtien. Paalupaikat ovat menneet Red Bullille ja Mercedekselle: 2012-13 Sebastian Vettel, Red Bull 2014-15 Nico Rosberg, Mercedes 2016-18 Lewis Hamilton Mercedes 22:05 Mersulla viisi paalupaikkaa putkeen Austinissa Ferrarilla kuusi paalupaikkaa putkeen Ferrari on lähtenyt jo kuuteen peräkkäiseen F1-kisaan paalupaikalta. Viimeksi viikko sitten Red Bullin Max Verstappen tosin ajoi aika-ajojen nopeimman kierroksen, mutta hollantilaista rankaistiin lähtöruuturangaistuksella, kun hän ei kunnioittanut keltaisia lippuja. 22:03 Ferrarilla kuusi paalupaikkaa putkeen

IS seuraa Austinissa, Texasissa Circuit of the Americasin ajettavien aika-ajojen tapahtumia.