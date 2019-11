Formula 1

Kuvat: Tältä tulevaisuuden F1-autot näyttävät – sääntömuutoksiin kuuluva kulukatto ei koske kaikkia

Kansainvälisen autoliiton FIA:n moottoriurheiluneuvosto on kertonut F1-autojen ja sarjan uudistuksista kaudelle 2021.Suurimpia uudistuksia ovat autojen aerodynamiikkaan ja ulkonäköön tulevat muutokset. Samalla esiteltiin myös kausittainen 175 miljoonan dollarin eli noin 157 miljoonan euron kulukatto.Kulurajoitukset koskevat kuitenkin vain ratatoimintoja. Markkinointikulut, kuljettajien palkat ja kolmen eniten ansaitsevan tallin henkilökunnan jäsenen, eli käytännössä johtoportaaseen kuuluvien henkilöiden, palkat ovat rajoitusten ulkopuolella.Autojen takasiivekkeistä tulee tällä tietoa isompia, kun taas etusiivekkeistä tulee yksinkertaisempia. Myös osa muista nykyisistä yksityiskohtaisemmista ilmanohjaimista karsitaan kokonaan pois.Uusissa autoissa on myös 18 tuuman vanteet matalan profiilin renkailla.Uusilla aerodynaamisilla ratkaisuilla tavoitellaan parempaa kilpailua siten, että takana tulevan kuljettajan olisi entistä helpompi seurata edellä menevää autoa. Tällöin myös ohitukset olisivat entistä helpompia. Kuljettajien välisen taistelun odotetaan siis lisääntyvän.Autojen kylkiin on myös suunniteltu LED-paneeleja, joiden avulla katsojat saisivat lisätietoja kilpailusta.Vuodeksi 2021 kisaviikonloppujen ohjelmaan tulee myös muutoksia. Nykyiset torstain lehdistötilaisuudet siirretään perjantaille.Uusien F1-määräysten tavoitteena on myös hillitä kallista testausta tuulitunneleissa.