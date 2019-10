Formula 1

Taifuuni siirsi Suzukan aika-ajot sunnuntaille

Formula 1:n Japanin GP:n järjestäjät ilmoittivat perjantaiaamuna, että Suzukan radalla ei ajeta lauantaina lainkaan. Syynä on taifuuni Hagibis, jonka odotetaan ohittavan rata-alueen lauantaina.Tästä syystä aika-ajot ovat ohjelmassa vasta kisapäivän aamuna kello 10 paikallista aikaa, kun sään odotetaan parantuneen. Itse Grand Prix käynnistyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kello 14.10 paikallista aikaa.Perjantain harjoitukset ajetaan normaalisti. Näin ollen talleilla on kaksi harjoitussessiota aikaa etsiä sopivat säädöt autoihinsa.Japanin GP:n aika-ajot on jouduttu siirtämään sään takia sunnuntaille kaksi kertaa aikaisemmin: 2004 ja 2010.Hagibis on vaikuttanut myös Japanissa käynnissä oleviin rugbyn MM-kilpailuihin. Kaksi lauantaille suunniteltua ottelua on peruttu.