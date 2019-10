Vaaraa enteilevä kuva: supertaifuuni lähestyy Japania – ennuste povaa 160 km/h:n myrskytuulen iskevän F1-radalle!

Formula 1

Vaaraa enteilevä kuva: supertaifuuni lähestyy Japania – ennuste povaa 160 km/h:n myrskytuulen iskevän F1-radal

Kansainvälinen autoliitto ja formula ykkösten kattojärjestö ovat varoittaneet yhteisellä tiedotteella, että Japania kohti liikkuva taifuuni voi vaikuttaa järjestelyihin Suzukan radalla viikonloppuna.Ennusteiden mukaan Hagibis-taifuuni osuisi rajuimmin Suzukaan lauantaina, jolloin radalla ajetaan aika-ajot.Rankkasateiden lisäksi alueelle iskevät ennusteiden mukaan rajut myrskytuulet, jotka voivat olla nopeudeltaan 160 kilometriä tunnissa.Japanin ilmatieteenlaitos on arvioinut, että Hagibis saattaa olla voimakkain maahan iskevä taifuuni tänä vuonna.Vuosina 2004 ja 2010 Suzukan kisajärjestäjät joutuivat siirtämään aika-ajot kisapäivän aamuun myrskyjen vuoksi.Japanissa pelataan parhaillaan myös rugbyn MM-kisoja. Järjestäjät ovat peruneet taifuunivaaran takia Englannin ja Ranskan sekä Uuden-Seelannin ja Italian väliset kamppailut lauantaina.Japanin GP-kisan aika-ajot on määrä ajaa lauantaiaamuna yhdeksältä. Itse kisa on ohjelmassa sunnuntaina kello 8.10.