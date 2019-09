Nyt ratkaistaan paalupaikan kohtalo! Miten käy Bottaksen? Kimi Räikkönen epäonnistui aika-ajoissa – IS seuraa

Daniil Kvjat ei pysty osallistumaan aika-ajoihin kotikisassaan. Kvjatin autosta hajosi aamun harjoituksissa moottori, joka joudutaan vaihtamaan.

Confirmation from Toro Rosso that Dany Kvyat won't play any part in qualifying today



His car is still being worked on in the garage 👨‍🔧#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qJ02auhdUb