Formula 1

Monzassa tötöillyt Kimi Räikkönen kuittasi virheensä tyylilleen uskollisena – ”Mokasin, se siitä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihteleva kausi

Suomi tarvitsisi F1-kisaan rahaa

Kimi Räikkönen tunnetaan formula 1 -kuljettajana, joka ei vilkuile tekemisissään peruutuspeiliin. Kahden viikon takaisen Monzan kisan virheidensä jälkeen hän kuitenkin joutui palaamaan lähimenneisyyteen torstaina viikonlopun Singaporen gp:n kynnyksellä.Räikkönen liukasteli Italian gp:ssä Monzan radalta jo harjoituksissa, ja aika-ajossa hän kolhi Alfa Romeotaan ajettuaan auton perä edellä rengasvalliin. Autoon jouduttiin vaihtamaan uusi moottori, ja varikolta viimeisenä lähtenyt Räikkönen kaasutteli huonon kilpailun, 15:nneksi.– Tein virheen, yksinkertaisesti pyörähdin radalla. Sellaista sattuu. Se ei ollut urallani ensimmäinen kerta – eikä varmaan viimeinenkään, Räikkönen suomi itseään.Hän valitteli Monzassa huonoa pitoa. Tilannenopeus Parabolica-mutkassa oli liian kova.– Ehkä annoin liikaa painetta kuluneilla renkailla. Mokasin, se siitä. Pitää yrittää olla tarkempi ensi kerralla.MM-sarjasta on ennen Singaporen gp:tä takana kaksi kolmasosaa. Alkukaudesta Räikkönen kotiutui uuteen talliinsa Alfa Romeolle nopeasti, mutta keskikesällä oli vaikeampaa.– Meillä oli hyvä alku. Sitten oli ennen kesätaukoa 3–4 kilpailun jakso, jolla emme olleet kovin nopeita. Sen jälkeen tuli taas parannusta, Räikkönen kertoi ja kehui Alfa Romeon toimivuutta esimerkiksi kesäkuun lopussa ajetussa Ranskan gp:ssä.Hän ajoi vielä viime kaudella Ferrarilla Sebastian Vettelin tallikaverina. Vettelin edellisestä MM-kisavoitosta on jo yli vuosi, ja hän on tämän kauden vanhetessa jäänyt pahasti kaksi kilpailua peräkkäin voittaneen uuden tallikaverinsa Charles Leclercin varjoon.– En tiedä. Se ei kuulu minulle. Varmasti hän pystyy vielä voittamaan, mutta näin käy joskus, etteivät asiat suju toivotulla tavalla.Kun Kymenlaaksoon valmistui kansainväliset vaatimukset täyttävä KymiRing-rata, virisi toive, että Suomi saisi tulevaisuudessa isännöitäväkseen formula ykkösten MM-kilpailun. Räikkösellä ei ole Suomen MM-mahdollisuuksiin valmista kantaa.– En tiedä, kun en ole ollut siellä (KymiRingillä). Olen pitkään ollut sitä mieltä, että jos olisi rahaa järjestää F1-kilpailu Helsingin keskustassa, se olisi menestys. Tällä hetkellä MM-kisoja järjestetään siellä, mistä löytyy rahaa, Räikkönen kuittasi.