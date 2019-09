Suomalainen asiantuntija on varovainen arvioidessaan Michael Schumacherin vointia – yksi asia on varmaa: ”Omaiset pyrkivät tekemään kaikkensa”

Formula 1

Formula 1 -sarjan seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin https://www.is.fi/haku/?query=michael+schumacherin tilanteesta on tihkunut medialle uutta tietoa, kun ranskalainen Le Parisien -lehti kertoi Schumacherin olevan Pariisissa Georges Pompidou -sairaalassa saamassa kantasoluhoitoja.Le Parisienin mukaan sairaalan työntekijä olisi myös vahvistanut kollegalleen, että Schumacher olisi tajuissaan.

Mitä tajuissaan oleminen tarkoittaa, Tampereen yliopistollisen sairaalan neurokirurgian ylilääkäri Juhana Frösen?

– Tajuissaan oleminen tarkoittaa pelkistetyimmillään sitä, että toiseen ihmiseen saadaan kontakti ja hän pystyy reagoimaan muiden pyyntöihin. Tämä taas ei kerro ihmisen toimintakyvystä vielä kovin paljon.

– Tajuissaan olevan toimintakyvyn spektri on hyvin laaja. Voi olla, että hän pystyy liikkumaan ja suoriutumaan päivän arkiaskareistaan. Yhtä lailla on mahdollista, että hän on täysin vuodepotilaana ja muiden ihmisten huolenpidon varassa.– Tajuissaan oleminen voi tarkoittaa sitäkin, että ihminen pystyy vain sulkemaan tai avaamaan silmänsä toisen kehotuksesta. Siitä on vielä todella pitkä matka siihen, että pystyisi esimerkiksi liikkumaan.– Se, missä vaiheessa tätä spektriä Schumacher on, niin sitä on täysin mahdoton sanoa käytettävissä olevien tietojen perusteella.Ranskalaislehden mukaan formulamestari on saamassa kantasoluhoitoja, joiden tarkoituksena on estää tulehdustilaa hänen elimistössään.

Mitä tämä tarkoittaa?

– Kantasoluhoidot ovat toistaiseksi täysin kokeellista hoitoa, joten yksityiskohtia tuntematta tästäkään ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä.– Siirrosta Pariisiin voi päätellä ainoastaan sen, että Schumacherin omaiset pyrkivät tekemään kaikkensa hänen toipumisensa eteen.Schumacher loukkaantui lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013, ja hänen tilastaan on tihkunut vain vähän tietoa. Tiettävästi hän kärsii vakavasta aivovammasta.