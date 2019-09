Formula 1

Monzan kisassa hölmöillyt Sebastian Vettel saa rajua korvamakeaa – ”Amatöörimäistä ja hiivatin vaarallista”

https://twitter.com/bbcf1/status/1170692188411518976

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/bbcf1/status/1170695021223469058

https://twitter.com/CMoreF1/status/1170695037837021185