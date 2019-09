IS seuraa Italian GP:tä: Bottas hyökkää voittotaisteluun – Räikkönen kisaan varikolta

Italian GP:llä pitkä historia

Italian GP on historian viidenneksi vanhin. Sitä on ajettu vuodesta 1921 ja kaikkiaan Italian GP ajetaan nyt 89:nnen kerran.

Eniten voittoja on Michael Schumacherilla ja Lewis Hamiltonilla, viisi.

Mikä on hyvin poikkeuksellista historialliseksi kilpailuksi, Italian GP on ajettu lähes aina Monzassa. Esimerkiksi historian vanhin GP, Ranska, on ajettu pidempään mutta eri isäntiä on suuri määrä. Monza on lähes aina ollut Italian GP:n koti.

Ferrarilla on eniten voittoja kotiradallaan, 20. Mercedes on juhlinut voittoa 13 kertaa ja Alfa Romeo yhdeksästi. Viimeksi mainitun tuorein voitto on tosin vuodelta 1978.