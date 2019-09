Mikä on suurin voittosi Monacon kasinolta ja 12 muuta kysymystä Valtteri Bottakselle – ”Ensimmäiset pisteet ja seuraavana päivänä krapula”

Formula 1

Valtteri Bottas, mikä kysymys sinulta on kysytty useimmin urasi aikana?

Mikähän se olisi... Varmaan, että mikä fiilis kisaan tai mikä fiilis kisasta.

Ketkä olivat kovimpia kilpakumppaneitasi kartingissa tai pikkuformuloissa?

Kartingissa Suomessa oli paljon kovia kuskeja. Se aina vähän vaihteli vuosittain, mutta viiden kärki oli Suomessa aina tosi kovatasoinen. Maailmalla en ikinä voittanut maailman- tai euroopanmestaruutta, en saanut edes mitalia. EM-karsinnoissa joskus voitin. Kartingista en voi oikein sanoa ketään yksittäistä kuskia. Pikkuformuloissa Daniel Ricciardo https://www.is.fi/haku/?query=daniel+ricciardo oli kova kilpakumppani. Meillä oli hyvää vääntöä Formula Renault’ssa kaudella 2008.

Mitä muistoja herättää GP3-sarjan mestaruus 2011?

Oli makeaa, kun se ratkesi viimeisenä kisaviikonloppuna Monzassa. Jäi hyvät muistot. Se oli tosi tärkeä vaihe urallani, koska juniorisarjat on melkein pakko voittaa, jos aikoo päästä ylöspäin. Kausi oli vaikea, mutta loppua kohden meni hyvin. Se oli tosi tärkeä juttu uralleni, sillä nimenomaan sarjan voiton takia sain sopimuksen testikuskiksi Williamsille.

Entä Kanadan aika-ajot tulokaskaudellasi 2013, jolloin teit jymypaukun ja olit sateella kolmas?

Haastavat olosuhteet. Pääsin hyvään rytmiin, ja jostain syystä se Williamsin auto toimi sateella ihan hyvin. Kuivalla se ei ollut kauhean hyvä. Sekin oli tosi tärkeä suoritus uran jatkon kannalta.

Yhdysvalloissa samana vuonna saavutit ensimmäiset pisteesi. Mitä muistat siitä?

Ensimmäiset pisteet ja seuraavana päivänä krapula! Se tuntui silloin ihan kuin voitolta. Koko tiimillä ei ollut yhtään pistettä ennen sitä. Sitä juhlistettiin kovasti koko tiimin voimin. Pystyn hyvin samaistumaan niihin, jotka saavuttavat ensimmäiset pisteensä. Kun saa ensimmäiset pisteet vaikean alun jälkeen, fiilis on aivan huikea.

Voi olla... En muista tarkalleen. Aika-ajoista muistan, että Massa otti paalun. Ero ei ollut monta sadasosaa, ja hänellä oli moottorissaan joku noin kymmenyksen etu minuun nähden. Minun olisi siis periaatteessa pitänyt olla paalulla, mikä jäi harmittamaan. Kisassa pääsin ensi kertaa podiumille, mikä nostatti huikean fiiliksen. Muistan, kun lensin kisan jälkeen Suomeen. Pidin pokaalia messissä ja olin ylpeä siitä.

Vappuna 2017 voitit ensi kertaa F1-kisan Venäjällä. Mitä muistoja se herättää?

Se on tähän mennessä urani kohokohta, joka jäi todella isosti mieleen ja tulee aina pysymään siellä. Uskomaton ja epätodellinen fiilis. Pikkupoikana katsoin kisoja haaveillen voitosta. Kun se tapahtuu ja seisoo palkintopallilla, karvat nousevat pystyyn. Sain paljon voimaa ja itseluottamusta siitä.

Olet kehunut Suzukan radan ykkössektoria ja sen S-mutkia F1-kalenterin hienoimmaksi paikaksi. Tunteeseen voi vähän samaistua tietokonepelien kautta, mutta voitko avata, miten hienolta kyseinen osuus ihan oikeasti tuntuu?

Tuollaisista paikoista ja mutkayhdistelmistä saa isoimman nautinnon nykypäivän formuloilla, kun pito ja G-voimat ovat niin korkealla tasolla. Fiilistä on vaikea kuvailla. Tosi tyydyttävää. Siinä on korkeuserojakin yllättävän paljon, joten se on vähän vuoristoratamainen paikka. Kypärän sisällä tulee melkein hymy huulille.

Mikä on suurin voittosi Monacon kasinolta?

En ole ikinä laittanut peliin isoja rahoja... Verrattuna siis siihen, mitä summia siellä pelataan. Kyllä se alle viisi tonnia on. Myös häviöt ovat jääneet maltillisiksi.

Millä vuosikymmenellä on tehty hienoimmat katuautot?

Nykyisellä. Tykkään uudesta designista. Kaikki uudet autot näyttävät koko ajan aiempaa paremmilta. Lisäksi ajettavuus ja kaikki ominaisuudet menevät huikeaa vauhtia eteenpäin.

Pelicans vai Montreal Canadiens?

Aika paha... Pelicans.

Mikä on ollut elämäsi hienoin matkakohde lomailumielessä?

Tähän mennessä Etelä-Afrikka. Kävimme siellä pari vuotta sitten lomalla. Se oli kyllä hieno paikka. Safarihommat olivat hyvin ainutlaatuisia. Ei vastaavaa pääse monessakaan paikkaa maailmaa kokemaan. Todella kaunis luonto ja maisemat. Siellä oli myös hyviä viinejä.

Mitä tilaat baarissa?

Se riippuu. Suomessa kun ollaan, niin se voi olla lonkero. Yleensä se on olut tai viini. GT (gin tonic) on myös aina vahvoilla.