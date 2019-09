Kimi Räikkönen voi tuoda Alfa Romeolle yli 10 miljoonan euron lisäpotin – F1-sarjan kärkitallien takana taistellaan isoista rahoista

Formula 1

Kimi Räikkönen voi tuoda Alfa Romeolle yli 10 miljoonan euron lisäpotin – F1-sarjan kärkitallien takana taiste

Alfa Romeon

Katso viikonloppuna ajettavan Span F1-osakilpailun rataesittely artikkelin pääkuvana olevalta videolta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viidennen