Kommentti: Lyhyet sopimukset osoittavat, ettei Mercedeksellä uskota Valtteri Bottaksen mahdollisuuksiin voittaa MM-titteliä

Formula 1

Kommentti: Lyhyet sopimukset osoittavat, ettei Mercedeksellä uskota Valtteri Bottaksen mahdollisuuksiin voitta

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muille pitkiä diilejä, Bottakselle ei





Luotettava kakkoskuski

Hamiltonia kuunneltiin