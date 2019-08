Ratkaiseeko raha? Valtteri Bottasta tukenut miljardööri Antti Aarnio-Wihuri avaa Mercedeksen tilannetta – tietää, mitä Esteban Ocon tuo talliin

Formula 1

Ratkaiseeko raha? Valtteri Bottasta tukenut miljardööri Antti Aarnio-Wihuri avaa Mercedeksen tilannetta – tiet





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tallipaikastaan taisteleva Valtteri Bottas https://www.is.fi/haku/?query=valtteri+bottas tarvitsisi nyt vahvaa tukijaa.Sellainen hänellä oli pitkään. Wihuri-konsernin pääomistajan Antti Aarnio-Wihurin https://www.is.fi/haku/?query=antti+aarnio-wihurin roolia ei voi liikaa korostaa, kun muistellaan, miten Bottas pääsi F1-tasolle asti.Wihurin sponsorointirahoilla oli erittäin suuri merkitys myös siinä, että Bottas sai Mercedekseltä Nico Rosbergin https://www.is.fi/haku/?query=nico+rosbergin vapaaksi jättämän paikan ennen kautta 2017. Viime kauden jälkeen Wihuri lopetti Mercedes-tallin ja Bottaksen tukemisen.Bottaksen henkilökohtaisista sponsoreista nostolaitevalmistaja Konecranes päätti kuitenkin laajentaa yhteistyötä Mercedes-tallin kanssa.Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff https://www.is.fi/haku/?query=toto+wolff on ilmoittanut, että talli päättää elokuun aikana, tekeekö se seuraavasta kaudesta sopimuksen Bottaksen vai nuoren ranskalaisen Esteban Oconin https://www.is.fi/haku/?query=esteban+oconin kanssa. Tällä hetkellä Ocon on Mercedeksen varakuljettaja.Valintaan voivat vaikuttaa hyvinkin paljon myös taloudelliset syyt.– Tiedän, että Ocon tuo Mercedekselle paljon rahaa. Hän pystyy tuomaan monta miljoonaa. Meidän rahamme jäivät pois, ja se oli Mercedekselle kuitenkin aika iso nippu, Aarnio-Wihuri kertoi Ilta-Sanomille.

Lähtisittekö vielä uudelleen tukemaan Bottasta, jos hän pyytää apua?

Tarjouksia muualtakin