Formula 1

Valtteri Bottas kertoo sopimustilanteestaan – mitä tapahtui tällä viikolla? ”On ollut kaikenlaisia puheluita”

https://www.is.fi/haku/?query=toto+wolffin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suunnitelmat kuninkuusluokassa