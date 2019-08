Kimi Räikkönen sai Mintun ja Robinin tuekseen F1-varikolle – vieraina myös NHL-tähti ja Jarmo Kekäläinen, jotka antoivat erityisen lahjan

Formula 1

Kimi Räikkönen sai Mintun ja Robinin tuekseen F1-varikolle – vieraina myös NHL-tähti ja Jarmo Kekäläinen, jotk

Juuri nyt

https://www.instagram.com/p/B0tjI46BkdV/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B0tTrvJhFY5/