Suomalainen tallipomo antoi ”historian surkeimmalle kuskille” kenkää – sai heti kutsun Bernie Ecclestonen toimistoon: ”Nyt taisi tulla uran isoin virhe”

Formula 1

Suomalainen tallipomo antoi ”historian surkeimmalle kuskille” kenkää – sai heti kutsun Bernie Ecclestonen toim

Tämä juttu on julkaistu aiemmin kesällä Urheilulehdessä Koiranen Motorsportia käsittelevän laajan artikkelin yhteydessä. Lue parhaat jutut tuoreeltaan joka keskiviikko – tilaa Urheilulehti kotiisi tästä https://www.is.fi/urheilulehti/ .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy