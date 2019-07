Bottas jahtaa paalupaikkaa, miten käy Räikkösen? Hockenheimissa sateen uhka – IS seuraa Saksan GP:n aika-ajoja

F1-legenda Michael Schumacherin Mick-poika ajoi lauantaina Hockenheimin radalla näytösajon isänsä vanhalla Ferrarin F1-tykillä.

A very special 🇩🇪 moment@SchumacherMick driving the @ScuderiaFerrari F2004, driven to 13 Grand Prix wins by his father, Michael Schumacher #F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/Sus7oOAMXK