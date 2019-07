Bottas ja Hamilton voittotaistossa, britti hyötyi turva-autosta – nouseeko Räikkönen pisteille? IS seuraa hetki hetkeltä

Verstappen onnistuu nousemaan varikkokäynnilla Leclercin ohi, mutta Leclerc kuittaa ohi Red Bull -kuskista heti radalla. Nyt nuoret miehet käyvät tiukkaa taistoa!

LAP 14/52: Drama 😵



Both Leclerc and Verstappen pit and it's the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7Ii1UG13mN