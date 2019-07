Formula 1

Red Bull kuittaili Kimi Räikköselle somessa – suomalaiskuskin ikä vitsailun kohteena

Kimi Räikkönen on tällä hetkellä vanhin F1-sarjassa ajava kuljettava. Red Bull kuittaili Jäämiehelle Twitter-tilillään.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/redbullracing/status/1150017323274833920