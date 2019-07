IS seuraa Britannian F1-kisan aika-ajoja – miten Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen onnistuvat Silverstonessa?

Avausosioon aika-ajot päättyivät Kevin Magnussenilta, Daniil Kvjatilta, Lance Strollilta, George Russellilta ja Robert Kubicalta.

Valtteri Bottas oli ykkösosiossa neljäs ja Kimi Räikkönen 13:s. Nopeimman kierroksen täräytti Lewis Hamilton.

Q1 CLASSIFICATION: Lance Stroll has yet to get out of Q1 in 2019 😖#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/12DG1l0ibR