Leclerc johtaa, Bottas toisena, Räikkönen pisteillä – IS seuraa Itävallan F1-kisaa

42/71: Leclerc kiinni uran ensimmäisessä voitossa

Jos vehkeet kestävät, Charles Leclerc on todella lähellä ottaa tänään uran ensimmäisen GP-voittonsa.

Kakkosena oleva Bottas kaventaisi Hamiltonin MM-johtoa kahdeksalla pisteellä, jos nykyiset tulokset pitäisivät. Nopeimmasta kierroksesta tulevassa bonuspisteessä on kiinni Max Verstappen.

Britti Hamilton menetti ikävän paljon aikaa etusiiven vaihdossa. Hamilton valitteli ennen stoppiaan isoa downforcen puutetta auton etupäässä.

Sainz kävi varikolla, joten Räikkönen on nyt yhdeksäntenä. Edellä on vielä Ricciardo, joka ei ole käynyt stopilla. Suomalainen on jo 1,8 sekunnin päässä Renault'n aussikuskista.