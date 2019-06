Nyt paalulle, Valtteri! Bottas yrittää jatkaa huimaa putkeaan Itävallassa, Räikkönen loistovauhdissa – IS seuraa aika-ajoja

Sebastian Vettel nousee ulos autostaan. Ferraria ei saatu siis kuntoon, ja Vettel starttaa kisaan yhdeksännestä ruudusta, koska Magnussenille tulee 5 ruudun rangaistus.

Voi tosin vielä olla, että Vettelin autoon joudutaan vaihtamaan moottoriosia, mikä tietäisi lähtöruuturangaistuksia.

5 MINS TO GO IN Q3



DRAMA HERE 😵



Leclerc goes quickest meanwhile back in the garage Vettel is getting out of his car - his qualifying is over! #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/eY42UkTV84