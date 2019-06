Bottas voittotaistossa, Räikkönen hyvissä asemissa – IS seuraa Ranskan F1-kisaa

Vettel nousi juuri Norrisin ohi kuudenneksi.

Erot kärkeen:

1. Hamilton

2. Bottas +1,5

3. Leclerc +3,6

4. Verstappen +5,8

5. Sainz +11,1

6. Vettel +13,0

7. Norris +14,3

8. Gasly +15,6

9. Giovinazzi +16,9

10. Ricciardo +17,7

11. Räikkönen +18,2

Ei vielä yhtäkään keskeyttäjää.

LAP 5/53



