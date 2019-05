Bottas eturivistä voittotaistoon katuradalla, Räikkönen syöksyy takaa – Monacossa sateen uhka! IS seuraa

Ratkaistaanko voitto jälleen startissa?

Kauden kaikki viisi aiempaa kisaa ovat päättyneet Mercedesten kaksoisvoittoon.

Joka kerta sen kuljettaja, joka on ollut kaksikosta edellä avausmutkien jälkeen on myös voittanut kisan. Hamiltonilla voittoja on 3, Bottaksella 2.

Monacon lähdössä ohituksia ei tosin nähdä yleensä juurikaan varsinkaan kärkijoukoissa.