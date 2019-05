Formula 1

Kuvat: Valtava puinen huvila kerää katseita F1-varikolla – pinta-alaa yli 1 200 neliötä!

Red Bullin ja Toro Rosson F1-tallien uusi varikkohuvila valmistuu Barcelonan kupeessa Montmelóssa sijaitsevan radan varikolle ennen ensi viikonloppuna ajettavaa Espanjan GP:tä.Formulapiireissä on jo vitsailtu rakennusprojektin suuruuteen viitaten, että ”Ikea näyttää avaavan uuden tavaratalon F1-varikolle”.Massiivinen puutalo saadaan kasattua 25 rakentajan voimin 32 tunnissa. Purkaminen onnistuu selvästi nopeammin.Uusi varikkolinna on 27 prosenttia suurempi kuin Red Bull -tallin edellinen ”energia-asema”. Se on 32 metriä pitkä, 14 metriä leveä ja 11 metriä korkea. Lattiapinta-alaa rakennuksessa on hulppeat 1 221 neliömetriä.Sisällä on 59 tv-ruutua, joista tallien vieraat voivat seurata viikonlopun kisatapahtumia.Uusi varikkohuvila tuodaan paikalle tänä vuonna yhdeksään Euroopassa ajettavaan F1-kilpailuun.