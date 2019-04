Valtteri Bottas ajaa voitosta, Kimi Räikkönen taistelee keskijoukossa – IS seuraa Bakun F1-kisaa

6/51: Verstappen ohittaa Perezin

Max Verstappen nousee pääsuoralla neljänneksi ohi Perezin. Pääsuora on yli kilometrin mittainen ja kierroksen lopussa ajetaan pari kilometriä kaasu pohjassa. Kun apuna on vielä avattava takasiipi drs, niin maalisuora on aika helppo ohituspaikka jos on vähänkin lähellä.

Vaikeuksissa ollut Kvjat kävi varikolla.

1. Bottas, 2. Hamilton +3,2, 3. Vettel +9,9, 4. Verstappen +14,0, 5. Perez +17,2.

Leclerc ohittaa pian Perezin. Mersut menevät menojaan - ja Bottaskin tekee hienosti eroa kärjessä.