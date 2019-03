Formula 1

Tunnetko Kimi Räikkösen? Testaa 12 kysymyksellä

<section><h2><p>Tunnetko Kimi Räikkösen?</p></h2></section><section><h2><p>Missä Kimi on kotonaan?</p></h2></section><section><h3><p>Minä vuonna Kimi syntyi?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Kimin Minttu-vaimon tyttönimi?</p></h3></section><section><h3><p>Millä numerolla Kimi ajaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Kimin lempiruoka?</p></h3></section><section><h3><p>Montako GP:tä Kimi on voittanut?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka oli Kimin tallikaveri McLarenilla vuonna 2002?</p></h3></section><section><h3><p>Mihin sotilasarvoon Kimi yleni armeijassa?</p></h3></section><section><h3><p>Missä Kimi esiintyi gorillapuvussa vuonna 2007?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä nimisen kappaleen Jope Ruonansuu on tehnyt Kimistä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on Kimin oikea etunimi?</p></h3></section><section><h3><p>Minkä niminen isoveli Kimillä on?</p></h3></section><section><h2><p>Ihan ok.</p></h2></section><section><h3><p>Ihan ok.</p></h3></section><section><h3><p>Ihan ok.</p></h3></section><section><h3><p>Ihan ok.</p></h3></section>