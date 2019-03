Formula 1

Maailman nopeimman kansan maine vain kasvaa – Suomi valtasi kärkipaikan F1:n maavertailussa

Maakohtaisessa MM-pistetilastossa tilanne on seuraava:

Suomi (Bottas, Räikkönen) 30 Britannia (Hamilton) 18 Saksa (Vettel, Hulkenberg) 18 Hollanti (Verstappen) 15 Monaco (Leclerc) 10 Tanska (Magnussen) 8 Kanada (Stroll) 1 Venäjä (Kvjat) 1

