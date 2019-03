Formula 1

Entinen F1-tähti kertoi arvionsa siitä, kenelle Valtteri Bottas haistatteli – ”Yrittää viedä häneltä ajopaikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kommentti: ”Ilkeämpi” Valtteri Bottas kosti huutelijoille – vähätellystä kakkoskuskista kasvoi kansan rakastama F1-meemien kuningas https://www.is.fi/formula1/art-2000006040236.html

F1-kausi käynnistyi viikonloppuna Australian Melbournesta.

Alta löydät lisätietoa F1-kuljettajista ja kauden kisoista. Paina sivuille nähdäksesi lisää.