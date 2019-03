Formula 1

IS kysyi asiantuntijoilta näkemyksiä F1-kaudesta – Matti Kyllöseltä uskalias arvio Valtteri Bottaksesta

IS kysyi suomalaisilta autourheilumiehiltä neljä tähän kauteen liittyvää kysymystä. Yllä olevalla videolla Melbournen F1-radan esittely.1. Yltääkö Kimi Räikkönen palkintopallille Alfa Romeolla?2. Miltä vaikuttaa Valtteri Bottaksen tilanne Mercedeksellä?3. Kuka on kauden kiinnostavin kuski tai voisi olla kauden yllättäjä?4. Kuka voittaa maailmanmestaruuden?1. Kyllä Kimi Räikkönen voi päästä jossakin kisassa palkintopallille. Kuudes sija perjantain harjoituksissa oli ihan hyvä aloitus, mutta kaikki eivät vielä näyttäneet todellista vauhtiaan.2. Mielestäni Valtteri Bottaksen asema ei ole Mercedeksellä muuttunut mitenkään viime kaudesta. Täytyy toivoa, että hänellä on enemmän onnea kuin viime kaudella. Lewis Hamilton on kuitenkin niin kova luu, että häntä on vaikea ohittaa samanlaisella autolla.3. Mielenkiinnolla seuraan sitä, millaisen koneen Honda on saanut tehtyä Red Bullin autoon. Olen sitä mieltä, että jos Honda päättää ottaa moottoripuolella jonkun työn tehtäväkseen, niin kyllä se siinä lopulta myös onnistuu.4. Uskon, että Hamilton vie jälleen mestaruuden, jos mitään ihmeitä ei tapahdu.1. Sauber on aina ollut hieno tiimi. Nyt se on nostanut profiilia entisestään, kun mukana ovat Alfa Romeo ja koko Fiat-konserni. Uskon, että Kimi nousee palkintopallille ainakin kerran ja ehkä jo ihan näissä ensimmäisissä kisoissa, kun ajetaan Euroopan ulkopuolella. Kun tullaan Euroopan kisoihin, sitten se on jo vaikeampaa.2. Valtteri on ollut pari vuotta kovassa pyörityksessä. Hän kestää hyvin painetta. Oma tallikaveri on motorsportissa aina voitettava ensimmäisenä. Valtterilla ei ole helppo paikka, mutta jos hän voittaa Hamiltonin, hän voittaa myös kisan.3. On mielenkiintoista nähdä, miten Charles Leclerc onnistuu. Hänellä on isot saappaat täytettävänä otettuaan Kimin paikan. Leclercillä on kovat paineet, mutta uskon, että hän on aika korkealla loppupisteissä.4. Mestaruudesta taistelevat varmaankin taas Hamilton ja Sebastian Vettel. Uskon, että Hamilton sen vie.1. Kimi nähdään Alfa Romeolla usein aika korkealla – ainakin viiden, kuuden parhaan joukossa. Myös palkintopallille pääseminen voi olla joskus mahdollista.2. Valtteri taistelee tänä vuonna MM-hopeasta Vetteliä vastaan.3. Kimi on kauden yllättäjä. Uusi talli ja iso taloudellinen tuki takaavat Kimille hyvän kauden. Tästä saattaa tulla Kimille Lotus-kauden uusinta. Leclerc nousee muutaman kerran palkintopallille, mutta voittoa ei vielä tule.4. Mestaruus menee jälleen Hamiltonille. Hän on entistä kypsempi taistelemaan tasaisesti koko kauden ajan.1. Kimi pääsee aivan varmasti palkintopallille. Alfa Romeossa on samanlaiset moottorit kuin Ferrarissa, ja uusi etusiipi näyttää toimivan hyvin. Se on yksinkertaisempi auto kuin Ferrari, ja säädöt on ehkä saatavissa helpommin kohdalleen.2. Menestyminen on nyt pelkästään Valtterista itsestään kiinni. Hänen pitää ajatella niin, että millään muulla ei ole väliä kuin voitolla. Lewis on lyötävissä. Se on nähty aiemminkin.3. On mielenkiintoista myös nähdä, mitä Max Verstappen saa aikaan ja miten vahva Red Bull-Honda lopulta on. Verstappen on erittäin nälkäinen ja häikäilemätön kuljettaja.4. Jos pitäisi lyödä vetoa mestarista, sijoittaisin rahani Bottakseen. Mestaruuden voittaminen on Valtterille tänä vuonna täysin mahdollista. Hän pystyy ajamaan täysin virheettömiä kierroksia.1. En usko. Se vaatii niin paljon. Alfa Romeolla ei vain riitä. Vaikka resursseja on, edellä on kolme tallia sekä Renault. Ajamalla se ei voi tapahtua. Tarvitaan joku ihan hullu kisa: kaatosateita ja punaisia lippuja.2. Tulevaisuus on omissa käsissä. Tämä kausi sen näyttää. Viime vuosi oli katastrofi, ja kurssi pitää muuttaa. Jos Valtteri pystyy olemaan lähellä Hamiltonia ja vähintään kakkosena, ei pitäisi olla mitään hätää. Jos hän on ulkona podiumilta, se tietää pahaa.3. Tällä hetkellä ehkä jopa Charles Leclerc. On kiinnostavaa ja makeaa nähdä, miten hän pystyy kilpailukykyisillä laitteilla haastamaan Vettelin ykköskuskin paikasta.4. Haluaisin sanoa Bottaksen. Pahoin pelkään, että Hamilton kuitenkin voittaa.1. Se vaatii kärkitiimeiltä epäonnistumista tai epäonnea. Lähtökohtaisesti puhdas vauhti ei riitä.2. Mielestäni erittäin hyvältä. Bottas on täynnä itseluottamusta ja muuttunut sopivalla tavalla. Äijämäisyyttä on tullut lisää. Ensimmäisten viiden kisan aikana pitää näyttää iskukyky ja vauhtia. Odotan Toto Wolffin tapaan parempaa Bottasta.3. Sanotaan, että Nico Hülkenberg. Uskon, että hän lyö tallin sisäisessä vertailussa Daniel Ricciardon.4. Haluaisin antaa mahdollisuuden kahdelle nimelle: se on joko Leclerc tai Bottas. Tiimien ykkösmiehiä on povattu mestareiksi, mutta haluan nähdä, että Leclerc on yllättävän kova ja panee Vettelin koville. Bottas on valmiimpi kuin aiemmin.