Kimi Räikköseltä tullut sähköposti yllätti – nyt olutjätti seuraa suomalaistähteä: ”Luulin aluksi, että se on vitsi”

Kun Kimi Räikkösen https://www.is.fi/haku/?query=kimi+raikkosen ja legendaarisen Alfa Romeon nimet lyödään yhteen, kiinnostuneita yhteistyökumppaneita on paljon. Siksi ei ole ihme, että Sauber Motorsportin pyörittämä Alfa Romeo Racing -talli on viime päivinä julkaissut useita uusia sponsorisopimuksia.Thaimaan markkinajohtaja alallaan, olutmerkki Singha on yksi Alfa Romeon uusista yhteistyökumppaneista. Yhtiö seurasi Alfa Romeolle nimenomaan Räikköstä, jonka henkilökohtainen sponsori se on ollut vuodesta 2015 lähtien.Panimojätti oli ennen Räikköstä mukana Ferrari Challenge -urheiluautosarjassa.– Meillä oli sen myötä mahdollisuus tavata Kimi Finali Mondialissa (Ferrarin kauden päätöstapahtumassa) Italiassa, Voravud Bhirombhakdi https://www.is.fi/haku/?query=voravud+bhirombhakdi kertoo IS:lle Barcelonan F1-radalla.Bhirombhakdi on Singhan taustayhtiön, panimojätti Boon Rawd Breweryn varajohtaja sekä mm. Thaimaan ainoan Ferrareiden maahantuojan Cavallino Motorsin toimitusjohtaja.– Muutama kuukausi myöhemmin Kimi lähetti suoraan minulle sähköpostia ja kertoi, että haluaisi tehdä jotain yhdessä. Hän kertoi pitävänsä brändistämme. Luulin aluksi, että se on vitsi ja että joku muu esiintyy hänenä, Bhirombhakdi sanoo nauraen.Ei ollut.– Se olikin totta. Se oli fantastista, ja siitä meidän yhteistyömme alkoi, hän sanoo ja tunnustautuu Räikkösen faniksi.Siihen aikaan olutmerkki oli vielä Red Bullin F1-tallin sponsori, mutta Räikkösen kanssa alkaneen yhteistyön myötä panimojätti siirtyi vuonna 2016 myös Ferrarin F1-tallin sponsoriksi.Ja nyt kun Räikkönen vaihtoi tallia, myös thaimaalaiset logot lähtivät Ferrarilta ja Singha teki Räikkösen lisäksi diilin myös Alfa Romeon kanssa.– Hänellä on iso vaikutus asiaan, Bhirombhakdi sanoi Räikkösestä.Bhirombhakdi nimettiin Thaimaan kartingliiton johtoon 2017. Hän on myös itse ajanut Ferrareilla kilpaa. Hän kertoo 12-vuotiaan poikansa menestyneen kansallisesti kartingissa ja olevan siirtymässä pian kisaamaan Eurooppaan.– Laji on meidän molempien intohimo. Se on kallista lystiä, joten jos firma pystyy auttamaan, niin se on hyvä asia, hän myhäilee.Thaijätti on aktiivisesti mukana eri urheilulajeissa niin paikallisesti tukien junioriurheilua kuin ympäri maailman, mm. futisjätti Chelsean yhteistyökumppanina.Autourheilussa sillä on oma akatemiansa nuorille thaikuskeille ja sponsoridiili mm. MotoGP:n kanssa. Hollantilaiskuski Carlo van Dam https://www.is.fi/haku/?query=carlo+van+dam koulii Singhan nuoria thaikuskeja, joiden menestyksestä Bhirombhakdi haaveilee.– Autourheilun suosio on Thaimaassa kasvanut koko ajan, kun kisoja on ollut esimerkiksi Singaporessa ja Malesiassa.Suomalaistähti on mm. vieraillut Thaimaassa vuosittaisessa juniorikuskien kartingtapahtumassa.– Kimistä on ollut apua myös akatemiallemme, Bhirombhakdi sanoo.– Hän on omanlaisensa persoona, erilainen kuin kukaan F1-varikolla. Siksi ihmiset pitävät hänestä. Hän ei ole suosittu vain Thaimaassa vaan ympäri maailman. Se on hyvä asia myös meille.

Mitä odotat Räikköseltä ja Alfa Romeolta?

– Näemme potentiaalin. Uskomme talliin ja Kimiin, muuten hän ei olisi siirtynyt tänne. Hän on ollut lajissa pitkään ja voi tuoda tähän talliin jotain erityistä.– Sijoilta 7–8 ei hypätä heti kärkeen, mutta uskomme, että talli voi kehittyä askel askeleelta.