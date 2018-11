Formula 1

F1-pomo avautui MM-sarjan suuresta epäkohdasta – ”Tällä lailla ei voi jatkaa enää kovin kauan”

Formula ykkösten moottoriurheilujohtajan Ross Brawnin mukaan on ”mahdoton hyväksyä” sitä, että lajissa on nähty kahden viime kauden aikana vain kaksi palkintopallisijaa kolmen kärkitallin ulkopuolelta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy