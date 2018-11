Formula 1

Räikkösen holtiton varikkopysähdys, Marchionnen kuolema, Vettelin kämmit... Näistä F1-kausi 2018 muistetaan

1. Hamiltonin viides maailmanmestaruus





2. Vuosia odotettu Räikkösen voitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









3. Vettelin erikoiset virheet MM-taistelussa





4. Ferrarin ylipäällikön yllättävä kuolema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





5. Nuori tulokas Leclerc uusi tähtikuski





6. Kakkoskuski Bottas tallimääräyksen uhri





7. Kärkitallien hylkäämän Alonson jäähyväiset





8. Verstappenin ja Oconin kolari Brasiliassa





9. Sauberin uusi nousu ennen Räikkösen paluuta





10. Red Bullin miesten isot päätökset