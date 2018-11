Mersut ensimmäisinä varikolle, Räikkönen toisena – IS seuraa Brasilian F1-kisaa

Räikkönen kurkkii joka mutkassa Bottaksen takaa mutta ei pääse ohi.

Bottas on nyt tulppana molemmille Ferrareille ja Ricciardolle.

LAP 12/71



RIC 📻: "Bottas is struggling - Max is past him, and Raikkonen's on him"



These four are teeing up a mega scrap for the podium 👏#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/2w9Vo6W6cZ